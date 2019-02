Preparano la cena: tre persone intossicate dalla stufa a legna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN MARTINO – E’ svenuto, mentre gli altri due hanno accusato malori meno pesanti, mentre stavano preparando la cena: in tre finiscono in camera iperbarica per un’intossicazione da monossido di carbonio.E’ successo in una casa di Monte San Martino, dove una famiglia stava preparando la cena: proprio lo svenimento ha creato l'allarme, la chiamata al 188 e la successiva corsa alla camera iperbarica di Fano. A finire sotto accusa la stufa a legna su cui stavano cucinando: è stata quella, probabilmente, l’origine delle esalazioni.