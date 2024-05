Bimba di 3 anni muore annegata nella vasca di casa: ha aperto da sola il rubinetto dell'acqua, genitori sotto choc

Una bambina di appena 3 anni è morta nella vasca da bagno di casa. Le indagini sull'accaduto sono in corso, i genitori rischiano di essere responsabili di abbandono.

La tragica morte della piccola

La bambina è stata lasciata sola nel bagno di casa per 25 minuti. In questo lasso di tempo il rubinetto della vasca in cui i genitori le stavano facendo il bagnetto è stato aperto per gioco dalla piccola e lei è annegata. La mamma, di nome Chelsea, ha trovato la figlia senza sensi sotto l'acqua quando ormai era troppo tardi. Per i medici è bastata meno di un'ora per dichiararla morta. Iris-Mae Aubrey ha perso la vita a soli 3 anni. La drammatica vicenda è accaduta in Galles.

I dettagli e le indagini

Iris-Mae si era ammalata e i nonni erano andati a prenderla con anticipo all'asilo. Una volta a casa, aveva vomitato sul piagiama e, dunque, aveva bisogno di un bagnetto. Il papà Ryan, non appena è tornato dal lavoro, l'ha messa nella vasca da bagno ma poi la bimba è rimasta sola nella stanza e deve essere riuscita ad aprire il rubinetto giocando con la maniglia. La mamma Chelsea, infatti, stava pulendo il pavimento. Prima che la madre andasse a vedere come stesse la figlia sono passati più di 20 minuti, malgrado Iris-Mae la avesse chiamata più volte. Secondo quanto dice la donna, la porta del bagno era aperta proprio per sentire se alla bimba succedesse qualcosa. Aveva anche controllato la temperatura e la profondità dell'acqua. Caroline Saunders, corner senior di Gwent, ha concluso che la morte di Iris-Mae è stata un incidente e che i suoi genitori hanno mancato al loro dovere in quanto la bambina non stava bene e non avrebbe dovuto essere lasciata sola. La signora Saunders ha detto che si è trattato di un «evento terribile che non lascerà mai la famiglia.

Iris-Mae era una bambina bellissima, intelligente, divertente, che mancherà moltissimo a tutti coloro che la conoscevano».