Como, due operai morti nel container: intossicati da monossido di carbonio, avevano acceso il fuoco per scaldarsi

COMO -Due operai sono stati trovati morti questa mattina in un container da cantiere a Moltrasio, sul lago di Como. Con tutta probabilità sono morti per le esalazioni di monossido di carbonio: i due infatti avevano acceso un braciere artigianale all'interno del container dove avevano trascorso la notte.

I corpi scoperti dai colleghi

I due corpi sono stati scoperti questa mattina dai colleghi, che non li hanno visti tornare al lavoro. La tragedia è avvenuta in un cantiere in via Ranzato, dove è stato allestito un container prefabbricato ad uso ufficio.