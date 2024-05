Uccide la moglie e ne denuncia la scomparsa, poi scappa: 44enne arrestato in stazione. Il passo falso che ha insospettito gli agenti

A tradirlo è stato il nervosismo. Il sangue freddo che aveva avuto nell'uccidere la compagna e poi inscenarne la scomparsa è venuto meno alla vista degli agenti della polizia ferroviaria di Genova nella stazione di Brignole. Qui un uomo di 44 anni, francese di origini algerine, era appena arrivato in Italia attraverso la frontiera di Ventimiglia e stava tentando di imbarcarsi per fuggire in Algeria. Quando gli agenti lo hanno raggiunto, hanno così deciso per un controllo più approfondito e scoperto che sulle sue spalle gravava un mandato di arresto europeo emesso questa mattina dalla Corte d'Appello del Tribunale Giudiziario di Grasse, in Francia.

Il femminicidio

L'accusa è grave: l'uomo è sospettato di aver ucciso la propria compagna pochi giorni fa ad Antibes, località francese dove la coppia risiedeva.

L'11 maggio, lo stesso uomo aveva chiamato i servizi di emergenza affermando di non avere più notizie della donna. Le autorità francesi, intervenute sul posto, ne hanno poi scoperto il corpo con evidenti segni di violenza. Successivamente all'omicidio, l'uomo, identificato solo con le iniziali Z.F., ha distrutto il proprio cellulare e si è dato alla fuga. È importante notare che già nel 2022, Z.F. era stato condannato per violenze nei confronti della stessa compagna, con un divieto di avvicinamento imposto fino al 25 febbraio 2025.

L'arresto

La cattura è stata possibile grazie alla collaborazione tra la polizia ferroviaria, la divisione Sirene del Servizio di cooperazione internazionale di polizia, il Centro di cooperazione di polizia di Ventimiglia, e le autorità di polizia francesi. Dopo l'arresto, Z.F. è stato trasferito nel carcere di Marassi, a Genova, in attesa del processo di estradizione verso la Francia, dove dovrà rispondere delle accuse di omicidio.