Si sveglia nella notte ed evita la tragedia: famiglia con due bimbi intossicata dal braciere, tutti in camera iperbarica

BELFORTE ALL'ISAURO - Intossicati dal monossido di carbonio emanato dal braciere: i cinque componenti di una faniglia finiscono tutti in camera iperbarica. Si tratta di una famiglia sengealese resiente a Belforte all'Isauro, che, non avendo altri mezzi per scaldarsi ha posizionato un braciere in mezzo alla stanza. Per fortuna una persona nel cuore della notte si è accorta di avere diffocltà di movimento ed ha allertato i soccorsi. I sanitari hanno soccorso l'intera famiglia, trasportando in ospedale tutti i componenti trattati poi in camera iperbarica. Le condizioni della famiglia ora sono buone. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Macerata Feltria che hanno aperto le finestre per far defluire il gas, mettendo in sicurezza la casa.

