Convulsioni per l'intossicazione da monossido: salvato nella camera iperbarica

OSTRA - In preda alle convulsioni per un'intossicazione di monossido di carbonio. Vittima dell'incidente, nella notte, un 62enne di Ostra. L'uomo ha acceso il camino e per cause in corso di accertamento il monossido di carbonio ha invaso la camera. E' riuscito comunque a dare l'allarme alla centrale operativa del 118 che ha attivato i soccorsi. Il 62enne, dopo le prime cure al pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia, è stato trasferito al Centro Iperbarico “ Iperbarica Adriatica” di Fano per una terapia urgente di ossigenoterapia. Grazie a quest aterapia, le sue condizioni sono andate migliorando.