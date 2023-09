Intossicazione da cannabinoidi, bambino di due anni e mezzo ricoverato a Termoli

TERMOLI - L'hanno dovuto ricoverare per sospetta intossicazione da cannabinoidi. Un bambino di 2 anni e mezzo, che era temporaneamente domiciliato con i genitori in un centro per migranti (condivideva la stanza con diversi altri migranti di origine africana) della provincia di Campobasso, ora si trova nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Pescara. Le sue condizioni sono apparse gravi nella giornata di giovedì 7 settembre quando il piccolo è stato portato via dal 118 nel nosocomio di Termoli: il bambino aveva forti dolori all'addome e aveva molta sonnolenza.

Gli esami

Gli esami effettuato nella struttura sanitaria termolese hanno chiarito la presenza di cannabis. Per questo è scattata l'informativa ai carabinieri di Larino. Le indagini sono in corso e il bambino è stato trasferito a Pescara non in pericolo di vita.