Gli sposi servono alcol fatto in casa il giorno del loro matrimonio, 14 invitati muoiono poche ore dopo

SUBANG - Servono alcolici fatti in casa nel giorno del loro matrimonio e muoiono 14 invitati. Secondo le autorità locali, il numero delle persone coinvolte sarebbe di 18, ma 4 di loro, nonostante siano ricoverati in gravissime condizioni in ospedale, sono ancora vivi, mentre gli altri 14 non ce l'hanno fatta. La tragedia si è consumata durante un pranzo di nozze nella città di Subang, nel West Java, in Indonesia.

I malori

Gli invitati, dopo aver mangiato, bevuto e fatto festa hanno iniziato ad avvetire diversi malori: alcuni hanno vomitato, altri hanno avuto forti mal di testa, c'è poi chi è anche svenuto.

In parecchi si sono così recati al pronto soccorso. Nel corso delle ore i casi sono aumentati ed è stato subito chiaro che la causa era in qualcosa che era stato consumato durante il banchetto. Anche se diverse persone sono riuscite a riprendersi, nonostante le cure, per molti di loro i sintomi si sono aggravati a tal punto da portare al decesso. La vittima più giovane aveva solo 16 anni, ma per la maggior parte si tratta di persone anziane.

Le indagini

Alla base della tragedia, per gli inquirenti, ci sarebbe la somministrazione di alcol di contrabbando. Gli sposi, probabilmente per risparmiare, hanno scelto di servire alcol fatto in casa, acquistato in un negozio del posto che non sarebbe stato autorizzato alla vendita. In Indonesia ci sono molti musulmani e quindi per loro il consumo di alcolici è proibito, ma diverse comunità si organizzano con bevande di contrabbando, ecco perché questo tipo di attività è piuttosto prolifico. Per ora è stata arrestata la titolare del negozio in questione, mentre pare che la coppia sarebbe stata vittima di ritorsione da parte degli stessi abitanti del villaggio.