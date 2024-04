Sampdoria intossicata dal pranzo di pesce: «Giocatori e staff con la dissenteria». Cosa è successo

Uno 0-0 che vale una vittoria, per come si era messa tra i calciatori. Quello che è accaduto ieri, sabato 20 aprile, alla Sampdoria impegnata in trasferta a La Spezia ha davvero dell'incredibile: i blucerchiati sono stati infatti colpiti da una dissenteria di gruppo, pare dopo un pranzo di pesce evidentemente tutt'altro che salutare.

A svelare il retroscena è stato il quotidiano genovese Il Secolo XIX: la dissenteria ha fatto fuori quattro titolari (Conti, Barreca, Ghilardi e Yepes) ed è probabilmente dovuta a un pranzo di pesce risalente a venerdì. L'intossicazione ha colpito sia i giocatori che lo staff ed è stata confermata anche dall'allenatore Andrea Pirlo, che in conferenza stampa ha detto che «prima del match abbiamo avuto un attacco influenzale e sapevamo che avremmo avuto poche forze.

Depaoli è finito in panchina dopo un attacco di vomito poco prima del fischio d'inizio. Secondo il quotidiano genovese, che fa anche il nome del ristorante, molti giocatori sarebbero stati costretti ad andare a ripetizione in bagno: scene surreali, con la squadra che ha dovuto fare i salti mortali in campo per racimolare un punticino prezioso per inseguire i playoff. In quelle condizioni, poteva certamente andare peggio.