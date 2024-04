ANCONA Doveva essere una serata di festa quella di venerdì in occasione della manifestazione Food & Drink con gli aperitivi internazionali. Ma per un gruppo di ragazzi si è trasformata in una nottata d’inferno nella toilette di casa. Infatti la comitiva di circa una trentina di persone si è seduta venerdì sera al dehors di un locale del centro per assaggiare il menù ad hoc. Nel caso specifico: messicano. Ma il chili, forse, aveva qualcosa che non andava. Lì per lì tutto bene. Ma una volta rientrati a casa, a digestione ormai avviata, la brutta sorpresa.

Il malore

In quindici si sono sentiti male. Forte mal di pancia e dissenteria. Una notte da incubo che, per fortuna, non è sfociata in nulla di grave. Tanto che non c’è stato il bisogno di ricorrere alle cure mediche. Una semplice intossicazione alimentare, sembra, che si è risolta autonomamente. Ma non senza fastidi. Tanto che le vittime dello spiacevole episodio ha provveduto, ieri, ad avvertire il locale di quanto accaduto.

Costernati i titolari hanno subito risposto ai diretti interessati con un messaggio: «Ci dispiace infinitamente e ci scusiamo. I processi lavorativi delle preparazioni, che abbiamo repentinamente ricontrollato, sono tutti corretti e il problema non è sicuramente imputabile a una mancanza di igiene, questo lo assicuriamo al 100%. Per le materie prime non lavorate da noi, ci stiamo rapportando con i fornitori cercando di capire quale sia stato il problema. Intanto ci siamo adoperati per acquistare nuovi prodotti di altri fornitori e l’intera linea è già stata sostituita con nuove preparazioni».

Intanto la manifestazione volge al termine. Questa sera l’ultimo giro di aperitivi internazionali. Una manifestazione che ha saputo inserirsi a pieno titolo tra gli eventi più riusciti e di richiamo in città. Non sarà certo un inconveniente del genere a mettere in cattiva luce la kermesse, né tanto meno il lavoro dei tanti professionisti che ne prendono parte. Il locale in questione indaga sulle ragioni dell’episodio.