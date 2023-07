Incendio in una casa di riposo: 6 morti e 81 intossicati (3 gravi), 170 evacuati

Tragedia a Milano. Un incendio è divampato nella notte nella casa di riposo per coniugi, in via dei Cinquecento, in zona Corvetto. Il bilancio è di sei morti e 81 intossicati, di cui 2 in gravissime condizioni trasferiti agli ospedali Niguarda e San Raffaele, 14 in condizioni serie e 65 non gravi.

Le fiamme si sono sviluppate intorno all'1.20. Sul posto sono arrivati quattro mezzi di soccorso avanzato, uno di coordinamento e 11 ambulanze, alcune delle quali stanno facendo la spola dagli ospedali

Le vittime sono cinque donne e un uomo: due sono decedute a causa delle fiamme, mentre le altre quattro sono morte per l'intossicazione da fumo che ha interessato il primo piano della struttura e poi ha invaso anche il secondo.

Tutti i ricoverati sono intossicati, nessuno ha riportato ustioni. La struttura è parzialmente inagibile, gli ospiti sono stati trasferiti in un'altra ala dove sono in corso le attività. Al momento i pompieri escludono una matrice dolosa dell'incendio.

Hanno 69 e 87 anni le due donne morte carbonizzate nella stanza che ha preso fuoco nella Casa dei coniugi di Milano. Per le esalazioni hanno perso la vita anche un uomo di 73 anni e altre due donne di 85, 84 e 74 anni. Due gli anziani in condizioni critiche in ospedale.