Dramma in casa: Sergio e il suo cane soffocati dal monossido di carbonio sprigionato dalla stufa a legna

Dramma in casa, anziano trovato morto in cucina, probabilmente intossicato dal monossido di carbonio sprigionato dalla stufa a legna. La tragedia è successa stamattina, 8 febbraio, in via delle Colombere a Giavera del Montello in Veneto.

La vittima è Sergio Ceneda, ex agricoltore di 82 anni. Morto anche il cane che si trovava con lui in casa, soffocato dal fumo e a cui l'anziano era legatissimo. A dare l'allarme, poco prima delle 10, è stata una vicina di casa, che ha chiamato i pompieri e il 118. Ma quando i soccorritori sono intervenuti, per l'anziano non c'era più niente da fare.

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Dolore troppo grande da sopportare: papà Mariano muore 4 mesi...

L'uomo era già morto. In mano aveva un accendino e l'ipotesi ora al vaglio degli inquirenti è che sia stato colto da un malore mentre stava per accendere la stufa economica, trovata con lo sportello aperto. E' da lì che si sarebbero sprigionate le fiamme e il fumo, che avrebbe poi saturato l'ambiente. All'arrivo dei pompieri l'incendio si era autoestinto. Ceneda, rimasto a terra privo di sensi potrebbe essere quindi morto asfissiato. Ma saranno gli accertamenti sulla salma a fare piena chiarezza sulla causa del decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montebelluna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA