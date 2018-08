Sale in treno con il suo cavallo: cowboy viene fatto scendere

In vacanza con cani e gatti? I consigli dell'esperto per partire sereni

Se inè possibile viaggiare con altri mezzi di trasporto, come ad esempio biciclette pieghevoli e non, perché non è possibile farlo con un? È quello che deve aver pensato un uomo che, con un look da cowboy, è salito a bordo proprio accompagnato dal suo equino, per cui ha, data la mole e lo spazio occupato.Due cose stupiscono di questa storia così assurda: il profondo senso civico dell'uomo, che ha pagato in totale tre biglietti, ma anche la sua trovata, decisamente fantasiosa e bizzarra. Tutto vero, comunque: è accaduto mercoledì scorso in, su unche viaggiava nella. In men che non si dica, tutti i passeggeri si sono precipitati a scattare foto e registrare video.Tra risate e stupore da parte dei presenti, alla fine l'uomo è stato raggiunto dai controllori e. Anche le ferrovie austriache, l', su Twitter hanno scherzato sull'accaduto ma poi hanno puntualizzato: «Le regole vietano di trasportare cavalli a bordo dei treni. Sono animali molto grandi e il viaggio in treno è un pericolo per loro e per gli altri passeggeri, senza contare possibili frenate brusche che potrebbero causare gravi lesioni agli animali. Speriamo che questo non si ripeta».