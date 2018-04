Strage sulle strade, morti quattro ragazzi tra i 28 e i 33 anni

Quattro ragazzi tra i 28 e i 33 anni sono morti la notte scorsa in uno scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada statale

Basentana

Pisticci, in provincia di Matera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e la polizia stradale. L'incidente mortale è avvenuto intorno all'1.30 della scorsa notte.



Roma, incidente nella notte: morto romano di 21 anni , vicino a, in provincia di. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale del 118 e la polizia stradale. L'incidente mortale è avvenuto intorno all'1.30 della scorsa notte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A quell'ora una Fiat Punto guidata da un giovane di 28 anni di Tricarico (Matera) si è scontrata - per cause in fase di accertamento da parte della Polizia stradale - con una Seat Altea su cui viaggiavano due fratelli di Ferrandina (Matera), uno di 33 anni e l'altro di 28, e la fidanzata 28enne di uno dei due. I tre maschi sono morti all'istante mentre la 28enne è morta poco dopo durante il trasporto all'ospedale di Policoro (Matera).