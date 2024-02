Roma, a Termini scoperta la nuova tecnica per rubare: ecco la "banda della vernice verde"

ROMA - La Stazione Termini continua ad essere protagonista di nuove truffe. È stata scoperta in questi giorni la nuova turlupinatura messa in atto da tre cittadini sudamericani; usavano della vernice verde per imbrattare la vittima da derubare e mentre uno di loro con inganno cercava di ripulirgli gli abiti, l’altro scappava con i trolley della vittima in questione. Durante i servizi di controllo anticrimine, la polizia giudiziaria è riuscita a beccare i colpevoli arrestandoli per il reato di rapina impropria. “La Banda della vernice” in passato era riuscita a realizzare diversi colpi sempre con la stessa tecnica.

L’ultimo colpo era stato studiato nel dettaglio ma non ha avuto esiti positivi, poiché i poliziotti transitando nei pressi della galleria centrale della stazione Termini all’uscita di via Marsala, hanno notato tre sudamericani che, con fare sospetto seguivano le persone che si trovavano all’interno dei locali posizionati lungo il marciapiede.

Dopo pochi minuti hanno visto sempre i tre uomini che, dopo aver individuato una coppia di turisti asiatici li hanno avvicinati; mentre uno imbrattava con un liquido verdastro gli abiti dei turisti, gli altri complici con dei fazzolettini, fingendo di aiutarli a ripulirsi, hanno approfittato della loro distrazione per impossessarsi di uno zaino e di una borsa che erano sistemati sopra i bagagli.

Gli arresti e il trolley derubato al binario 8

I ladri sono stati bloccati dagli agenti della polfer e mentre cercavano di arrestarli, uno di loro ha posto resistenza e usato violenza nei confronti di uno degli agenti. Per fortuna, la refurtiva è stata recuperata integra ed è stata restituita ai legittimi proprietari che, dopo aver formalizzato la querela, hanno proseguito il loro viaggio.

Sempre gli agenti della polfer hanno arrestato una persona per furto aggravato. Nel transitare lungo il primo sottopasso della stazione ferroviaria di Roma Termini, hanno notato un soggetto, conosciuto per aver commesso reati contro il patrimonio, discendere le scale che portano alla banchina del binario 8 unitamente a un’altra persona, con al seguito un voluminoso trolley. Sul bagaglio, i poliziotti hanno notato un’etichetta che riportava le generalità di un turista, fortunatamente rintracciato dagli agenti a bordo di un treno diretto a Torino, partito dallo scalo ferroviario di Roma Termini dal binario 8, da dove erano stati visti allontanarsi i due ladruncoli. La vittima, ha sporto denuncia presso gli uffici della polfer di Firenze Santa Maria Novella, rientrando in seguito in possesso del maltolto.