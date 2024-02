FERMO Quattro ubriachi al volante, di cui tre protagonisti di incidenti stradali dovuti alle condizioni alterate con cui si erano messi alla guida. Diversi negli ultimi giorni gli interventi a garanzia della sicurezza stradale messi in campo dal comando provinciale dei carabinieri, che hanno portato alla denuncia di quattro automobilisti, tutti positivi all’alcoltest, ed uno risultato anche assuntore di droga.

Le zone

Il primo episodio a Falerone, dove i militari della locale stazione hanno elevato una denuncia verso un cinquantenne di Amandola. L’uomo è stato coinvolto in un sinistro lungo la provinciale 237. Trasportato in ospedale per dei controlli, è risultato con un tasso alcolemico sopra la norma e gli è stata ritirata la patente. Deferito poi a Porto Sant’Elpidio un 65enne, sempre per guida in stato di ebbrezza. Stava guidando nel territorio comunale quando è stato fermato e controllato con l’etilometro, raggiungendo un tasso di 1,40 g/l. Oltre al ritiro di patente, si è visto sequestrare l’auto.

Nel corso dello stesso servizio, a cura dei militari del Radiomobile, guai per un 28enne maceratese. Il giovane è stato coinvolto in un incidente a Montegranaro. In ospedale, gli accertamenti hanno rilevato valori di alcol nel sangue sopra il consentito. Il report dell’Arma si conclude a Fermo, con un intervento a cura del Radiomobile. Un ventenne di origini ucraine è finito fuori strada con l’auto, in un impatto che fortunatamente non ha coinvolto altri veicoli. Trasportato al pronto soccorso del Murri, ha evidenziato un tasso alcolemico quasi quintuplo rispetto al limite di legge.

Oltre all’abuso di alcol, aveva assunto anche cocaina. Inevitabile quindi la denuncia e la sospensione della patente di guida. Il comando dei carabinieri torna a raccomandare il rispetto delle norme, evidenziando come la guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti possa mettere a repentaglio la vita propria e di altri utenti della strada. Purtroppo le ultime denunce testimoniano come sia ancora molto diffusa l’abitudine di mettersi al volante dopo aver alzato troppo il gomito. Le sanzioni sono molte pesanti ma, malgrado questo, c’è ancora chi sfida la sorte e si mette a guidare da ubriaco senza comprendere anche i rischi a cui va incontro e che fa correre agli altri automobilisti e ai pedoni.