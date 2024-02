Accerchiano tre ragazzi e li minacciano con un coltello: sei minorenni di San Benedetto rinviati a giudizio per rapina

SAN BENEDETTO - La Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Ancona ha concluso le indagini e ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di sei minori responsabili di una rapina commessa in pieno centro a San Benedetto del Tronto.

I fatti risalgono ad una sera del mese di febbraio 2022 allorquando alcuni giovani, noti per altri episodi delittuosi, in concorso tra loro e con il volto travisato, accerchiavano tre malcapitati ragazzi del posto che passeggiavano in viale Marinai d'Italia, zona faro, e sotto la minaccia di un coltello e con frasi minatorie, dopo aver precluso loro ogni via di fuga, li rapinavano del denaro che avevano al seguito.