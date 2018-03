Gli amici lo invitano a casa ruba l'oro dei genitori dai cassetti e lo rivende

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSPEDALETTO -Gli amici lo invitano a casa loro e lui ruba gioielli in oro per un valore di, ma viene identificato dai carabinieri. Così per unieri mattina è scattata la denuncia a piede libero con l'accusa di furto. Teatro della razzia e dell'amicizia tradita è un'abitazione di Ospedaletto Euganeo, dove qualche settimana fa unasi è accorta cheda letto erano spariti alcuni preziosi monili. Eppure né le porte né le finestre dell'abitazione presentavano segni di scasso. Intenzionato a vederci chiaro, il proprietario di casa ha denunciato il furto alla stazione dei carabinieri di Este. Visto che il colpo non era stato messo in attole indagini dei militari si sono concentrate sulle persone che potevano avere una copia delle chiavi oppure che erano stati ospiti della famiglia di Ospedaletto.