Via libera alla separazione delle carriere dei magistrati in Consiglio dei ministri: a quanto si apprende, è stato infatti ha approvato il disegno di legge costituzionale in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. L'approvazione, a quanto viene spiegato, è stata salutata da un applauso.

«Via la politica dai Tribunali e le correnti dal CSM, separazione delle carriere fra Pm e giudici, sanzioni disciplinari ai magistrati che sbagliano. Altra promessa mantenuta!». Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini dopo il via libera del Consiglio dei ministri alla riforma della giustizia con la separazione delle carriere dei magistrati.

COSA DICE NORDIO

«Provvedimento epocale si articola su tre principi fondamentali: il primo è la separazione carriere, che attua il principio fondamentale del processo accusatorio voluto da Vassalli, gli altri sono la composizione e la elezione del Csm». Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, in conferenza stampa. «Il secondo punto della riforma è la composizione e elezione del Consiglio superiore della magistratura: questo organo di autogoverno della magistratura in questi ultimi anni, non solo a detta mia o altri esponenti della maggioranza ma di moltissimi magistrati, non ha dato buona prova di sé e scandali come quelli di Palamara o di altri hanno eccitato le varie proteste» che non hanno portato a «rimedi a quelli della degenerazione correntizia». «Interrompere questo legame» che «ha portato a tutta una serie di anomalie è stato il nostro compito principale, attraverso il sorteggio».

«La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, ed è composta dalla magistratura della carriera giudicante e da quella della carriera requirente». Così il guardasigilli Carlo Nordio, leggendo l'incipit della riforma della giustizia approvata in Cdm. «Abbiamo dato rilevanza costituzionale anche al fatto che la magistratura requirente è, deve essere e resterà indipendente da qualsiasi interferenza del potere esecutivo, da qualsiasi pressione di altri organismi - ha aggiunto -, gode e godrà delle stesse garanzie di indipendenza della magistratura giudicante». Con l'Anm «il discorso è e deve essere sempre aperto, noi accettiamo le critiche, sono il sale della democrazia, accettiamo contributi e suggerimenti ma anche loro devono accettare un principio fondamentale che la volontà popolare è sacra e si esprime attraverso le elezioni. E se ci viene dato mandato di separare le carriere noi obbediamo alla sovranità che appartiene al popolo, secondo quello che è scritto nella Costituzione».

LE "TRE RIVOLUZIONI"

La riforma della giustizia si basa su «tre rivoluzioni» che «secondo noi, nonostante le opinioni contrarie che tutti conoscono, sono un ossequio all'indipendenza della magistratura: la magistratura non può e non deve essere indipendente solo dal potere esecutivo e legislativo, deve essere indipendente anche da se stessa». Lo ha detto il guardasigilli Carlo Nordio, al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere e la riforma del Csm. «Non sempre i magistrati, che pure sono indipendenti da governo e parlamento, sono in realtà indipendenti dalle varie pressioni nell'ambito dell'associazione alla quale partecipano», ha aggiunto Nordio, sottolineando che nella parte della riforma sulla composizione del Csm «vi è una enfatizzazione dell'autonomia e dell'indipendenza del magistrato: proprio perché sono tutti uguali di fronte alla legge, il sistema del sorteggio, attraverso la selezione di magistrati già valutati varie volte, non può fallire. Non possiamo immaginare vengano sorteggiate persone inette, incapaci, di scarsa credibilità etica, proprio perché il canestro da cui vengono estratte è estremamente qualificato».

L'OMAGGIO A FALCONE E VASSALLI

«Crediamo di rendere omaggio in questo modo alla memoria di due grandi personaggi. Uno è il collega Falcone, che come sapete era favorevole alla separazione delle carriere. L'altro è Giuliano Vassalli, eroe della Resistenza, che aveva voluto il codice accusatorio al quale ci siamo ispirati per questa riforma costituzionale». Queste le parole di Carlo Nordio al termine del Consiglio dei ministri.

LE REAZIONI

«La riforma della giustizia con la separazione delle carriere dei magistrati approvata dal Consiglio dei ministri è un traguardo storico per Forza Italia, partito che da 30 anni si batteva per raggiungere questo risultato. Dedichiamo - ha fatto bene a rimarcarlo il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani - la giornata di oggi a Silvio Berlusconi, leader che più di tutti sognava questa svolta di equità e buon senso. Avremo finalmente un processo più giusto, con accusa e difesa sullo stesso piano e con più garanzie costituzionali per i cittadini. Il governo Meloni è riuscito a compiere un passo decisivo, atteso da decenni. Ringrazio il ministro Nordio, il vice ministro Sisto e tutti coloro che hanno lavorato a questa grande riforma». Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia.

«Oggi il Governo italiano ha rispettato un altro impegno preso con gli italiani. Nel programma di centrodestra avevamo scritto che avremmo riformato la giustizia, e oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale per avere finalmente una giustizia più equa ed efficiente». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio dopo il Cdm. «In molti hanno detto e scritto in questi mesi che non avremmo mai avuto il coraggio di presentare questa riforma, attesa da decenni: evidentemente ancora non conoscono la nostra determinazione. Quando è giusto fare qualcosa nell'interesse dell'Italia e degli italiani noi semplicemente la facciamo. Ma certo varare questa riforma, dopo 30 anni che se ne parla, è un risultato epocale».

LA BOZZA

«L'Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie, con almeno venti anni di esercizio alle funzioni giudiziarie e che svolgono o abbiano svolto funzioni di legittimità». È quanto si legge nella bozza della riforma della Giustizia - di otto articoli - presentata oggi in Cdm all'articolo 4, riguardante le modifiche all'articolo 105 della Costituzione.

«Contro le sentenze emesse dall'Alta Corte in prima istanza - si legge in un altro passaggio - è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Corte, che giudica senza partecipazione dei componenti che hanno concorso, a pronunciare la decisione impugnata».