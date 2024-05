Sarah Toscano, i dubbi dopo la vittoria di Amici: «Sanremo? Non so se andrò: ho solo 18 anni»

La vittoria di Amici è solo l'inizio del suo percorso: Sarah Toscano, 18 anni compiuti da poco, è riuscita a conquistare il pubblico non solo con le sue canzoni ma anche alle sue fragilità e il suo modo di fare. A distanza di qualche settimana dalla vittoria di Amici, Sarah è tornata a parlare del suo percorso musicale, del successo dei suoi pezzi e soprattutto ha rivelato che per il Festival di Sanremo potrebbe essere ancora un po' presto.

Le parole di Sarah Toscano

«Non so se andrei a Sanremo. Ho soltanto 18 anni, non ho il senso di dover fare tutto subito, non sento "adesso o mai più", non sempre la velocità è una virtù. So che questo è un periodo importante e ho i fari addosso ma questo non significa che per forza devo prendere, fare e andare. A Sanremo, per queste cose devo aspettare il momento giusto e di avere la canzone giusta, che sia adesso oppure tra qualche anno.

Vedremo. Le cose fatte con calma quasi sempre sono fatte meglio. Parlando ancora del tennis come metafora, anche lì non è che se devi raggiungere un obiettivo tu ci metta un giorno. Io di carattere sono così. Voglio imparare tutto subito».

L'ex allieva di Amici ha concluso: «Adesso è un po' tutto surreale, a tratti non ci credo. Sono umana, non sono la migliore e non devo fare tutto in modo perfetto. Voglio fare questo nella vita ma non voglio sentire le pressioni».