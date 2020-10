Attraversa la strada sull'Adriatica, furgoncino la travolge: muore una donna

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un'anziana di 83 anni ha perso la vita nella prima mattinata in un incidente stradale avvenuto sulla statale 16 Adriatica all'altezza di Porto d'Ascoli a San Benedetto del Tronto. La donna stava attraversando via Nazario Sauro quando è stata investita da un furgoncino in transito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia inviati dal commissariato di San Benedetto e il 118. Purtroppo quando gli opertatori sanitari sono giunti a Porto d'Ascoli non hanno potuto che constatare il decesso della donna per le ferite riportate nell'investimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA