Incendio nella notte, incubo in un palazzo: quattro persone in ospedale

ANCONA - Notte da incubo con i vigili del fuoco che sono intervenuti intorno alle 2,30 ad Ancona in via Baccarani per l'incendio di un appartamento. Le due squadre sono intervenute con tre autobotti, un'autoscala e un mezzo 4x4 hanno estinto l'incendio e contemporaneamente hanno soccorso sei persone portandole all'esterno dell'edificio condominiale. Quattro di loro sono state trasportate successivamente al Pronto Soccorso di Torrette dai Sanitari del 118 per le cure del caso. Complessivamente sono intervenuti 16 vigili del fuoco coordinati da un funzionario.

Ultimo aggiornamento: 10:06

