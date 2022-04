Vecchi funai e San Francesco di Paola: la Riviera torna finalmente a rivivere le tradizioni

SAN BENEDETTO - Con la fine dello stato d’emergenza, anche gli appuntamenti più tradizionali mettono il turbo. Dopo una Festa di San Biagio svolta il 3 febbraio scorso in tono minore (causa Covid) ora il folklore legato al vecchio mondo dei funai può rivivere in grande stile. Dopodomani infatti, domenica, scatta una rievocazione organizzata dal team del “Museo del Mare”. E dopo due anni di stop forzato, torna pure la sentitissima Festa di S. Francesco da Paola (patrono dei pescatori) programmata per martedì 19 aprile. Ma procediamo con ordine, partendo da questa domenica.

L’appuntamento è fissato per le ore 15.30. Dal Museo della Civiltà Marinara (viale Colombo) partirà una camminata verso la vicina Pineta dei Funai che tornerà a vivere come un tempo. Lì, grazie ai ricordi di Vittoria e Benedetto Giuliani, saranno nuovamente alla ribalta gli antichi mestieri: retara, funaio e canapino. Non solo voci, ma anche esperienze concrete, con le riproduzioni di storici strumenti di lavoro (su tutti: la celebre ruota) messe a disposizione dall’artigiano Giuliano Zazzetta. Non mancherà una golosa merenda per tutti partecipanti. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e si svolge col supporto del Circolo dei Sambenedettesi e dell’associazione Arena Fitness che gestisce la pineta. Prenotazione obbligatoria al: 353-4109069. Ticket: 7 euro adulti; 5 euro bambini, fino a 14 anni. «Quest’attività - ci spiega Francesca Vitelli, responsabile della gestione museale per l’Ati “Picchio-Integra” - è la prima di una serie d’incontri che il nostro museo ha deciso di dedicare agli antichi mestieri legati al mare, un’occasione per grandi e piccoli di vivere il patrimonio sambenedettese come un grande museo diffuso».



Come accennato all’inizio, un’altra bella novità è il ritorno della Festa di S. Francesco da Paola. Un’iniziativa (promossa dall’Ufficio diocesano per l’Apostolato del Mare, retto da don Giuseppe Giudici) interrotta negli anni più duri del Coronavirus. L’appuntamento è presso “Casa San Francesco”: zona collinare di Grottammare. Nel giardino della storica chiesetta, il vescovo Carlo Bresciani presiederà una messa, con inizio alle ore 11 del 19 aprile: Martedì di Pasqua. In caso di maltempo, tutti nella cattedrale della Marina. Dopo la funzione, non ci sarà il consueto momento conviviale tra le famiglie dei marittimi e questo dà il segno di una situazione non ancora del tutto “normalizzata”. Ma i pescatori e familiari saranno felici di poter tornare a rivivere una festa che, da secoli, lega generazioni e generazioni di gente di mare.

