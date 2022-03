Ubriachi smaltiscono la sbornia in manette: una ha tentato la fuga in auto, l'alto lanciava bottiglie nella fontana

ASCOLI - Due ubriachi. un uomo ed una donna, dovranno smaltire la sbornia in manette dopo l'arresto da parte dei carabinieri provinciali di Ascoli. Il primo arresto è avvenuto a San Benedetto, dove una donna, una 30enne del posto già conosciuta, non si è fermata con l'auto ai controlli di routine, costringendo i militari ad un pericoloso inseguimento. Raggiunta e bloccata, è stata arrestata per resistenza e guida in stato di ebbrezza. Nel secondo caso, ad Ascoli, i carabinieri sono intervenuti su segnalazione dei cittadini per un marocchino 42enne, anche lui già noto, che molestava i pasanti e gettava bottiglie in una fontana. All'arrivo dei militari si è scagliato contro di loro con pugni e calci, guadagnosi un arresto per resistenza.

