Nasce la app Corriere Adriatico Mobile: personalizzata, facile, ricca di opzioni. Scopriamola insieme

In un mondo che corre, CorriereAdriatico.it non resta indietro. E aiuta i suoi lettori a stare sempre in prima fila. Li aggiorna in tempo reale e consente loro anche di stare al passo con le innovazioni. A partire dall’accesso rapido all’informazione con una app appena pubblicata per iPhone: Corriere Adriatico Mobile. Facile ottenerla, basta scaricarla dall’App Store di Apple. Curiosi? Andiamo a scoprirla insieme. L’applicazione racchiude in sé tutti quelli che sono i contenuti del sito mobile e che ora possono essere usufruiti con l’esperienza user friendly e fluida offerta da un’app nativa.

Oltre ai contenuti online l’app propone alcune funzionalità interessanti e alla portata di tutti, tanto sono intuitivi. A partire dalla homepage personalizzata “Per te” dove si possono selezionare gli argomenti da seguire rapidamente e in diretta con la pubblicazione. Già non sarebbe poco, ma non è tutto. Con la nuova app Corriere Adriatico Mobile si avranno le notifiche push, c’è poi una voce “Sezioni” in cui il lettore trova in modo intuitivo tutte quelle del sito. E per coloro che sono abbonati, la app Corriere Adriatico Mobile consente un facile accesso allo sfoglio dell’edizione digitale del giornale.

Vi piace? Provatela, poi ci farete sapere. Ma CorriereAdriatico.it non si accontenta di facilitare i suoi lettori con una app innovativa e a misura di ognuno di voi. Abbina alla novità tecnologica una offerta che vale la pena di prendere al volo, la possibilità di sottoscrivere un abbonamento a scelta tra annuale, mensile e settimanale con promozioni iniziali esclusive: 50% di sconto sul primo anno di abbonamento per chi sceglie la soluzione annuale; il 50% di sconto sui primi 3 mesi per chi opta quella mensile.

Per scoprire di più clicca QUI o utilizza il qcode

Che altro dire? Corriere Adriatico è il giornale delle Marche e per le Marche dal 1860, fa parte della storia e continua a raccontare questa regione al plurale in diretta con CorriereAdriatico.it e con approfondimenti nell’edizione Digital. Siamo una famiglia che cresce, che vogliamo però sempre più numerosa ogni giorno. E per questo facciamo di ogni abbonato uno di noi.

