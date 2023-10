SAN BENEDETTO Più di un’idea. Un’ipotesi che da settimane circola tra le stanze del municipio e non solo visto che ci starebbe lavorando anche la sottosegretaria Lucia Albano. Si tratta della nuova sede dei Vigili del fuoco che potrebbe essere realizzata presso l’area Brancadoro. Soluzione che non farebbe perdere alla Riviera l’ennesimo presidio.

La caserma



I pompieri cercano casa. O meglio per la nuova sede del distaccamento del comando provinciale era stata individuata un’area a Grottammare adiacente alla bretella che collega la Valtesino allo svincolo autostradale dell’A14, un’area di 9.225 metri quadrati. Ma San Benedetto non vuole perdere questo presidio. L’attuale sede in corso Mazzini, lungo la Statale 16, infatti, risulta ormai vetusta e soprattutto lo stabile è in locazione, di conseguenza si starebbe pensando all’opzione di acquisire un immobile o un’area per avere un edificio di proprietà.

Ma la Riviera proprio per non perdere un ulteriore presidio sta vagliando soluzioni alternative e in pole ci sarebbe proprio l’area Brancadoro, anche per la vicinanza alla statale 16 e per avere una buona area di manovra da parte dei i mezzi di emergenza. «Finora- spiega la sottosegretaria Albano - il corpo dei vigili del fuoco era in affitto quindi si starebbe cercando una soluzione per abbattere i costi come un buon padre di famiglia che sceglie di acquistare casa pagando un mutuo invece di sostenere una locazione. Tra le ipotesi ci sarebbe l’area Brancadoro e ci stiamo lavorando da tempo con l’Agenzia del Demanio. Il nostro obiettivo è quello di mantenere il servizio e il presidio sul territorio non facendo perdere nulla a San Benedetto che comunque è la quarta città delle Marche e deve avere tutti i servizi».



Lo stallo e l’attesa



Intanto che fine ha fatto il progetto dell’area Brancadoro? Era attesa per dopo Ferragosto l’assemblea pubblica per illustrare ai sambenedettesi l’elaborato redatto e firmato dall’archistar Enzo Eusebi. A oggi però non c’è stata alcuna convocazione e nemmeno è prevista all’orizzonte. «Per il momento l’assemblea non è prevista», afferma laconico il sindaco Antonio Spazzafumo. Uno stallo che fa pensare e che dipenderebbe anche dalle sorti dello stadio Riviera delle Palme. In municipio ad aver visionato il progetto dell’architetto Enzo Eusebi sarebbero solo alcuni assessori quali Cinzia Campanelli, Tonino Capriotti e Bruno Gabrielli. Un progetto che però avrebbe subito una brusca frenata anche per il fatto che l’imprenditore Luigi Rapullino, che ha rilevato l’area, sta attendendo ancora il perfezionamento del passaggio del titolo di proprietà da parte del tribunale di Ascoli che ha curato l’asta.