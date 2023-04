SAN BENEDETTO - Dalle farfalle della Ritmica ai ciclisti della Gran Fondo e ancora la vela: fino al 1° Maggio la città di San Benedetto con tutto il suo hinterland è regina dello sport. Tra quelli che hanno avuto un enorme successo e poca risonanza mediatica i Campionati Nazionale di serie B e C organizzati dalla Confsport Italia al Palaspeca.

Oltre mille le ginnaste iscritte e 107 società partecipanti per una settimana iniziata giovedì con sabato e domenica che hanno visto la presenza della squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare formata dalle ginnaste olimpioniche e mondiali Elisa Blanchi, Marinella Falca, Andreea Stefanescu e Angelica Savrayuk.



«Possiamo dire che siamo felici di iniziare la stagione, che sembra molto promettente, con una serie di eventi che stanno movimentando i fine settimana - dice dell’Hotel International -: nonostante il meteo non sempre favorevole è importante per la nostra categoria che questi appuntamenti si svolgano non solo il fine settimana ma per più giorni così da poter vedere la nostra città che si comincia a popolare di visitatori. E infatti sono stati molti altri gli appuntamenti che danno finalmente la sensazione di un celere ritorno dei vacanzieri. La Gran Fondo, ieri, ad esempio, non solo ha portato più di mille iscritti con le proprie famiglie a conoscere e apprezzare tutto il Piceno ma grazie anche alla presenza degli sponsor gli atleti amatoriali hanno potuto apprezzare le prelibatezze e i prodotti del Piceno. E ancora nel prossimo weekend ci sarà la vela.



Da sempre d’altra parte San Benedetto può essere considerata una città a grande vocazione sportiva. Così l’ha ideata l’ingener Onorati quando ha deciso di realizzare nella zona vicino al mare impianti per l’epoca avveniristici come la pista di pattinaggio o il circolo tennis che oggi è diventato la Palazzina Azzurra. Di recente poi con il conferimento del riconoscimento di città Dello sport e del cammino per il quale va ringraziato il maratoneta Marco Marchei o della Bandiera Gialla per le ciclabili ecco che anche tutto il lungomare può ospitare manifestazioni di livello. Per completare l’offerta in verità sarebbe necessaria anche la ristrutturazione della piscina esterna dove, anni fa si svolgevano gare di livello nazionale oggi purtroppo impensabili.

Ettore Carlini (Hair Gallery Cycling Team) ed Emilie Bottini (Zerotest) nella 119 chilometri e Francesco Pirro (Team Go Fast) e Michela Gorini (Team Fausto Coppi Corse) nella 97 sono i vincitori della Gran Fondo di organizzata dall’associazione Bicigustando presieduta da Sonia Roscioli. Una manifestazione tra le più partecipate d’Italia con oltre mille iscritti che ha visto la presenza anche del Signore degli Anelli, l’olimpionico Yuri Chechi. Un evento che per tre giorni ha visto la città della palme letteralmente invasa da ciclisti e dai loro accompagnatori in un clima di festa e promozione delle tipicità con il pasta party sport evidenziato dal sindaco Antonio Spazzafumo intervenuto alle premiazioni con l’assessore Cinzia Campanelli. Ancora una volta i sambenedettesi, purtroppo, si sono dimostrati indisciplinati lasciando auto lungo il tracciato ma molti hanno partecipato anche agli eventi collaterali.