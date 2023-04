SAN BENEDETTO - Tutto comincerà stamattina, meteo permettendo, con la prima prova della Coppa Italia di bike Trials. Dalle e ore 10, lungo via Val Cuvia, gli atleti si sfideranno in salti e acrobazie grazie alla collaborazione di Progetto Ciclismo Piceno. Ma è solo l’inizio, perché il Comitato festeggiamenti del Primo Maggio all’Agraria - presieduto da Gianluca Pasqualini ha preparato per residenti e turisti un cartellone davvero interessante. «Al centro delle nostre riflessioni - spiegano - c’è sempre il lavoro.

Gli alti tassi di disoccupazione, l’ormai quotidiano bollettino delle morti sul lavoro, i salari che faticano a stare al passo non sono assenti nel nostro territorio.» Ma si tratta pur sempre di un momento di festa che vedrà il suo culmine stasera in piazza Rossa con il concertone rock degli “The Zen Circus” band livornese che invaderà il quartiere con il suo circo. Domani invece (eventuali modifiche nel programma per via dell’annunciata pioggia saranno comunicate via social ndr) sarà invece la volta del festival “Zapfest 2023” con la presenza di più di 80 artisti della scena marchigiana e abruzzese, che dalle 15:30 fino a notte si esibiranno nello spettacolo “World tour” con musica proveniente da ogni angolo del mondo. Sia oggi sia domani poi dalle 18 saranno presenti Food Truck dove poter mangiare del buon cibo e un villaggio dedicato a bambini e ragazzi con parco a ingresso libero, gonfiabili e animazione, l’adiacente area Food truck sarà aperta anche a pranzo. Sempre domani è in programma una tappa del campionato nazionale di auto modellismo radiocomandato e durante tutta la giornata la tradizionale fiera, le mostre, l’esposizione di artigianato locale, le esibizioni, la pedalata organizzata dalla Fiab Sbt e l’animazione per le vie del quartiere. Tutto questo a Porto d’Ascoli. Sul lungomare, invece, come ampiamente annunciato, ci sarà la gara di triathlon che, come avverte la Porto 85 che organizza, in caso di maltempo si trasformerà in duathlon ma sempre ad altissima intensità. Per completare la giornata sportiva che sta facendo già impennare i numeri del turismo, al circolo nautico è in corso la tappa del circuito nazionale “Trofeo Optimist Italia Kinder – Joy of moving”, che porta circa 330 giovanissimi velisti con i propri accompagnatori provenienti da tutta Italia.



Le farfalle



Un altro appuntamento che ha ripeito gli hotel si svolge al Palazzetto dello Sport “Bernardo Speca”, dove si esibirà oggi la squadra di ginnastica ritmica dell’Aeronautica Militare formata dalle ginnaste olimpioniche Elisa Blanchi, Marinella Falca, Andreea Stefanescu e Angelica Savrayuk. L’esibizione si terrà nel quadro dello svolgimento dei Campionati Nazionali di serie B e C della disciplina organizzati da Confsport Italia ai quali partecipano 107 diverse società del settore con oltre 1.000 ginnaste iscritte. La manifestazione è iniziata il 25 aprile si conclude domani. L’esibizione della squadra dell’Aeronautica Militare è un’ulteriore legame tra San Benedetto e l’Arma Azzurra che quest’anno avrà la sua massima espressione nell’esibizione delle Frecce Tricolori in Riviera, in uno degli unici due appuntamenti del 2023 sulla costa adriatica.