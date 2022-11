Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli: «Mai avuto problemi con le mie allenatrici ma vicina a chi ha denunciato»

Per Sofia Raffaeli parla un'immagine: l'abbraccio con la sua allenatrice dopo le medaglie ai Mondiali in Bulgaria. «Le denunce di alcune ginnaste? Io fortunatamente non ho mai avuto problemi, sono cresciuta con allenatrici che ringrazio perché mi sono state vicine a livello sportivo e umano» ha detto Sofia Raffaeli, campionessa del mondo azzurra di ritmica, originaria di Chiaravalle, durante la cerimonia di consegna dei Collari d'Oro del Coni.

«Vicina a tutte le ginnaste»

«Sono vicina a tutte le ginnaste con questi problemi e che hanno denunciato. Mi dispiace per loro. La ginnastica, però, rimane uno sport bellissimo e con tante emozioni» ha ribadito la campionessa marchigiana, parlando del caso che ha colpito la Fgi dopo le denunce di alcune ex ginnaste per aver subito abusi psicologici da parte dello staff della nazionale.