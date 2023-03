SAN BENEDETTO - Dalle 20 a mezzanotte: quattro ore per percorrere l’autostrada dalla direzione del VII Tronco (vicino Pescara) e risalire l’A14 verso nord con tappe sotto le gallerie di Colle Marino, Monte Renzo e Pedaso. È il viaggio che questa sera percorreranno alcuni parlamentari abruzzesi e i marchigiani Francesco Battistoni e Aurelio Curti sulla martoriata arteria viaria funestata purtroppo da troppi lutti.

I numeri



Sono infatti aumentati i morti che si piangono da qualche anno nonostante il lockdown. Lo attesta uno studio realizzato da Nazzareno Straccia per il gruppo soacial Comitato Arretramento A14 e FS Marche Sud. Lo studio nasce nell’ambito di una valutazione complessiva di sicurezza, fatta sull’attuale tragitto autostradale dell’A14, nel tratto tra Porto Sant’Elpidio e San Benedetto del Tronto (40 Km circa). Si tratta di fonti Istat pubblicati tra il 2001 ed il 2021 e sono stati estratti i morti ed i feriti che si sono verificati in questi anni. Il risultato è stato che in media ci sono stati 3.6 morti all’anno e 200 feriti. «Serviva - spiega Straccia - però, al di là del valore medio, avere un’idea più precisa negli ultimi, quando sono stati aperti una serie di cantieri lungo tale tracciato. Per questo è stata puntata l’attenzione tra gli anni 2018 e 2021.

Sfortunatamente anni di Covid che ha costituito una vera anomalia per quanto concerne il traffico autostradale perlomeno per quanto concerne il 2020. La cosa allarmante che è emersa è che subito prima del Covid (2019) e subito dopo (2021) si sono avuti 5 morti l’anno. Il che significa che se il trend dovesse continuare per il tempo previsto per la realizzazione della terza corsia (7-10 anni) facendo convivere traffico autostradale e cantieri avremmo dai 35 ai 50 morti. Un prezzo onestamente inaccettabile.

Il Covid da parte sua, ha avuto ha agito da acceleratore ed ha portato a concludere come non sia più immaginabile un percorso di crescita e di creazione di valore che non sappia coniugare al suo interno rispetto per l’ambiente, attenzione all’elemento sociale, tutte cose che il vecchio tracciato dell’A14 non può più assolutamente garantire. Infine per avere un raffronto con altre situazioni e’ stato scelto un altro tratto lungo sempre 40 Km (tra il fiume Tronto e Pineto) che ha molte similarità con il tratto Porto Sant’Elpidio - San Benedetto a partire dall’orografia, al traffico. L’indagine ha dato come risultato che sul tratto abruzzese, nello stesso periodo di 21 anni, si sono avuti in media 2,7 morti e 147 feriti all’anno; valori sensibilmente inferiori a quelli del tratto marchigiano, il che dimostra una pericolosità intrinseca potenziale maggiore del tratto marchigiano».



L’incontro



Intanto il Partito Democratico della Provincia di Ascoli Piceno ha incontrato gli esponenti del Comitato Arretramento A 14” per intraprendere un percorso di ascolto degli stakeholder del territorio, per costruire una posizione politica da condividere con gli iscritti e i cittadini. A darne notizia è la Segreteria provinciale dem.