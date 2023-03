Cantieri A14, Curti: "Lavori da terminare al più presto"

EMBED

"Ieri sera - spiega il deputato Pd Augusto Curti - , in qualità di membro designato dalla Commissione Ambiente della Camera, ho partecipato al sopralluogo sui cantieri nelle gallerie del tratto A14 “Pedaso/Pescara ” concordato con Autostrade per L l’Italia . Per quanto riguarda il tratto marchigiano i lavori nelle due gallerie l’impegno assunto è terminare i lavori di messa in sicurezza entro Aprile e Maggio. Successivamente Anas condividete il piano delle opere per quelle rimanenti, ufficializzando un cronoprogramma che sarà oggetto di attento monitoraggio. È stato infatti concordato che saranno effettuati ulteriori sopralluoghi anche sui futuri cantieri , per verificare l’andamento. I lavori, ovviamente, dovranno prevedere pause tassative nei periodi di traffico intenso. Ciò al fine di evitare ulteriori disagi all’utenza. Con l’occasione si è discusso anche del potenziamento e dell’ampliamento di questo tratto della A14. Sul tema, i Dirigenti di Autostrade ci hanno riferito che si sta procedendo con lo studio di prefattibilita’ sul quale ci aggiorneremo a breve".