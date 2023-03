SAN BENEDETTO - L’ambulanza l’ha soccorsa e l’ha portata in ospedale. Lei però, una volta arrivata al Madonna del Soccorso, si è allontanata e diretta verso casa E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì a San Benedetto. Ma per capire cosa sia accaduto occorre fare un passo indietro. Poco prima, tra via Tedeschi e il lungomare, più o meno all’altezza della curva che si trova di fronte alla sede della sezione sambenedettese della Croce Rossa Italiana, l’auto con al volante la donna, M.I. di 32 anni, è finita fuori controllo e si è rovesciata adagiandosi su un fianco. Sono subito stati chiamati i soccorsi.

La dinamica



La giovane che si trovava nell’abitacolo è stata raggiunta dai sanitari del 118, arrivati a bordo di un’ambulanza, e dai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, intervenuti per mettere in sicurezza la situazione. Con loro anche gli agenti della polizia stradale di Ascoli. La ragazza, che non avrebbe riportato gravi conseguenze dall’accaduto, è stata comunque trasportata, con l’ambulanza, in ospedale in codice giallo. Una volta al Madonna del soccorso però se ne è andata tra lo stupore dei sanitari che hanno comunque dovuto segnalare la situazione alla Sstradale. Gli agenti avevano infatti raggiunto a loro volta l’ospedale per verificare lo stato di cose legato ai controlli per l’alcol ma, una volta giunti al Pronto soccorso, non hanno trovato la ferita. Non si sono persi d’animo. La giovane donna era stata infatti identificata subito dopo l’incidente e ai poliziotti non è rimasto da fare altro che raggiungere la sua abitazione dove è stata sottoposta all’etilometro. Il dispositivo ha dato esito positivo ed ora scatteranno le disposizioni di legge previste.



Le proteste



Un altro incidente si è poi verificato, nella mattinata di ieri, tra via Voltattorni e via della Liberazione. Non si sono registrati feriti gravi per fortuna ma lo scontro, che ha visto tre auto coinvolte, ha riacceso le polemiche sulla pericolosità di quell’incrocio che, secondo molti residenti della zona, è gestito male da segnaletica e funzionamento dei semafori.