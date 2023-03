Schianto da brividi a Serra San Quirico: un 70enne invalido trasferito in volo all'ospedale di Torrette

SERRA SAN QUIRICO – Schianto da brividi nel pomeriggio in località Serralta, a Serra San Quirico. Attorno alle 17 si sono scontrati un'auto e uno scooter elettrico per disabili. Ad avere la peggio è stato il 70enne invalido che, dopo l'urto, è caduto violentemente a terra.

L'eliambulanza sul posto

Vista la gravità della situazione, da Ancona si è alzata in volo l'eliambulanza del 118 che ha raggiunto sul posto l'automedica di Jesi. Il 70enne, rimasto sempre cosciente, è stato trasferito in volo all'ospedale di Torrette, in codice rosso: non è in pericolo di vita. All'ospedale è finito anche il conducente dell'auto, con un codice giallo. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Fabriano.