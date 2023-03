​Camerino, la macchina sbanda e si ribalta: interviene l'eliambulanza. Un uomo in codice rosso all'ospedale

CAMERINO Incidente questo pomeriggio (27 marzo) a Camerino tra Bistocco e Campolarzo. Per cause in corso di accertamento, un'auto ha sbandato e si è ribaltata.

LEGGI ANCHE: Investita da un’auto a Senigallia, muore Valentina Renzi: la conducente indagata per omicidio stradale

L'intervento sul posto

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni del conducente, hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO