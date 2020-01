Regolamento di conti in piazza con pugni e spray urticante: denunciati cinque pakistani

SAN BENEDETTO - Hanno tutti tra i 27 e i 42 anni, sono originari del Pakistan e sono regolari. Tutti impiegati in aziende del territorio, tra San Benedetto e Grottammare. Si tratta delle cinque persone identificate per la furiosa rissa andata in scena giovedì pomeriggio in piazza Montebello sotto gli occhi di tanti passanti, aggressori che poi sono stati rintracciati, dai carabinieri, nelle ore successive ai fatti.

Tre di loro sono subito stati identificati (in due avevano avuto bisogno dell’ambulanza). Gli altri due sono stati rintracciati nelle vicinanze dell’ospedale Madonna del Soccorso alcune ore dopo il tafferuglio. Non hanno opposto resistenza e si sono lasciati identificare. Ci sarebbero almeno altre due persone coinvolte nell’episodio che i carabinieri stanno cercando. I cinque denunciati sono: A.F., di ventisette anni, M.T. di 42 anni, A.A. e Z.F., entrambi di trentatre anni, e M.S. di 29 anni. Le ipotesi inizialmente avanzate dagli investigatori e relative a vicende legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, in questa occasione, non c’entrerebbero nulla. Alla base dell’accaduto ci sarebbero motivi molto meno “criminali” e molto più pratici. La rissa avrebbe infatti rappresentato l’ultima puntata di una serie di violente discussioni iniziate durante la cena dell’ultimo dell’anno e legate, a quanto si apprende, alla cena stessa. Gli investigatori hanno stanno comunque cercando di fare maggiore chiarezza.

