Ruba un'auto con due bimbi che dormono: il più grande sfila le chiavi e riesce a farlo arrestare

Anconetano tenta di rubare un'auto con due bambini a bordo a Udine, ma il più grande riesce a sventare la fuga estraendo le chiavi dal cruscotto e permettendo così ai genitori di raggiungere il mezzo.

E' successo a Udine, dove i genitori sono scesi dalla vettura per prenotare una stanza nell'hotel in centro a Udine: il ladro ha tentato tenta il furto dell'auto, all'interno del quale dormivano due bambini di 4 e 13 anni. Vittima del tentato colpo una famiglia di cittadini di origine straniera residente però in Italia, ferma per una tappa nel viaggio di ritorno dal Paese di origine, dove aveva trascorso le Feste. Per il furto è stato arrestato dalla Polizia un cittadino italiano di 43 anni residente ad Ancona. Il malvivente ha approfittato del fatto che l'auto fosse stata lasciata con il motore acceso, così è partito a tutta velocità ma la sua fuga è durata poco: la coppia ha raggiunto la vettura dopo una decina di metri. Fondamentale è stato l'intervento del ragazzino di 13 anni che, quando si è svegliato, ha subito tolto le chiavi dal cruscotto e ha sbloccato la chiusura centralizzata.

Ultimo aggiornamento: 16:16

