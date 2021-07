ANCONA - Mattinata movimentata in corso Carlo Alberto vicino ai giardini pubblici di piazza Ugo Bassi dove la discussione tra due cittadini del Pakistan è sfociata in uno scontro con un ventenne portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto la Croce Gialla e i carabinieri che hanno acquisito elementi per capire le ragioni della violenta lite.

