SAN BENEDETTO Una città sotto scacco delle zanzare. I fastidiosi insetti assieme alle vespe starebbero rendendo difficile la vivibilità in particolare delle aree verdi urbane ma anche delle zone prossime al mare e all’interno delle case. Fenomeno che starebbe riguardando dal nord a sud di San Benedetto.



«È impossibile frequentare i parchi – tuona Elio Core presidente di Porto d’Ascoli centro – proprio questa mattina (ieri per chi legge) sono stato avvicinato da residenti del quartiere che hanno lamentato la presenza massiccia delle zanzare. Ho provato a fare una passeggiata al parco Eleonora ma è stato impossibile in quanto assalito dagli insetti. Il Comune deve intervenire con operazioni più pesanti di disinfestazione. Nei prossimi giorni scriverò una lettera all’amministrazione per chiedere un intervento importante di bonifica in questa zona».

La caccia



Ma anche dove la caccia alle zanzare è stata applicata dalla società specializzata, i problemi rimangono, è il caso del quartiere San Filippo Neri dove il presidente Roberto Vesperini spiega: «Ogni volta che sollecito un intervento per la disinfestazione viene subito attuato, il problema è che la presenza degli insetti rimane. Due settimane fa abbiamo avuto la società Quark addetta alla sanificazione delle aree ma il problema è rimasto. Ho chiesto addirittura un doppio passaggio nell’area verde di via Ferri che era diventata impraticabile». Anche la zona di viale De Gasperi non è immune a questa invasione a partire dal palazzo comunale e lo stesso vice presidente del quartiere Sant’Antonio Tony Alfonsi spiega: «Nei giorni scorsi avevamo richiesto un intervento mirato presso il parco Wojtyla in vista della festa tenuta da Centro civico popolare altrimenti sarebbe stato impossibile avvicinarsi all’area verde».

Disinfestazione quotidiana