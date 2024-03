PORTO SAN GIORGIO Priorità a parchi e aree verdi. Come annunciato poco tempo fa dal sindaco, Valerio Vesprini, a breve si procederà con la riqualificazione delle piazze principali della città. Piazze e aree verdi, partendo da quelle più bisognose di manutenzione e giochi per bambini da sostituire. Un intervento che si è reso necessario anche per le tante segnalazioni pervenute negli uffici comunali, per giochi distrutti, altalene rese impraticabili e pezzi mancanti.

Le tappe

Con l'intervento, verranno prima messi in sicurezza tutti i giochi già presenti, eliminati quelli pericolosi e sostituiti con i nuovi. Vesprini ha dichiarato che un po' alla volta si penserà a tutte le piazze, nell'intento di far diventare prioritari questi spazi, fondamentali luoghi deputati all'incontro. Si partirà da piazza Torino, della quale sono state valutate le problematiche, tra giochi da aggiustare e da sostituire. L'amministrazione conta d'iniziare entro la prossima estate. L'intervento sulle aree che necessitano di più e che al contempo sono maggiormente frequentate, partiranno appunto dal parco di piazza Torino, per poi passare agli altri giardini fra cui la pineta Salvadori. Un'area di particolare pregio ambientale oltre che di carattere storico e identitario, sempre molto frequentata e per questo, da attenzionare, dove da circa un anno è stato segnalato un gioco distrutto e dove sono già stati rimossi i giochi che versavano in condizioni pericolose per i bambini.

Per quanto riguarda i giochi, i tempi dipenderanno quasi esclusivamente, dal reperimento delle somme utili ad ordinare nuovi giochi. Per il momento, in bilancio ci sono circa 10mila euro che serviranno allo scopo ma ne saranno certamente necessari di ulteriori. Nelle prossime settimane verrà programmata anche la cura del verde, in vista di Pasqua. Le segnalazioni riguardanti la pineta Salvadori - però - non si fermano ai giochi rovinati. Sembra infatti che da diversi mesi una colonia di volatili abbia preso la pineta a nord come punto di riferimento, cosa che non sarebbe accaduta se non vi fossero soggetti che si recano in pineta, muniti di sacchi con mangime, per cibare i piccioni. Il loro guano è portatore di malattie e quindi la loro presenza, a diverse persone che frequentano la pineta, non appare consona a un luogo frequentato prevalentemente da bambini e ragazzi.

La norma

Ci sarebbe anche un regolamento che vieta categoricamente di dare da mangiare ai volatili, cosa che forse dovrebbe essere meglio segnalata all'interno del parco alberato. Ma fra gli obiettivi dell'amministrazione c'è anche la riqualificazione di piazza Gaslini, un altro spazio pubblico destinato al verde e ai giochi. Di recente, dalla giunta sono state approvate le linee guida utili alla realizzazione del progetto, con risorse per 200mila euro. Viste le caratteristiche dello spazio pubblico, verrà installata una palestra all'aria aperta utile alla pratica dello sport, oltre a vari giochi per bambini, ai quali si aggiungerà la riqualificazione dei percorsi e delle panchine esistenti.