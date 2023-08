Il famigerato granchio blu arriva sui banconi delle pescherie delle Marche: «Lo chiedono in tanti, ottimo per i sughi»

MAROTTA - Il famigerato granchio blu sbarca anche in pescheria e, di conseguneza, nei piatti dei marchigiani. Il suo arrivo nelle acque dell'Adriatico sta creando un certo allarme (non ultimo quello lanciato dal governatore del Veneto Zaia) perchè la specie, oceanica, sta dilagando con gravi danni per le specie indigene.

Il granchio blu, infatti, si nutre di vongole, cozze e pesci di piccole dimensioni: i video che circolano sul web mostrano i pescatori dell'alto Adriatico disperati, con le reti invase dai granchi blu. Almeno, però, è buono da mangiare ed ha comincato a fare capolino sui banconi delle pescherie delle Marche (l'immagine è del supermercato Famila a Centocroci di Mondolfo). «È molto richiesto - riferiscono i commercianti - è molto saportio, perfetto per fare sughi e brodetti».

