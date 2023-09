Pesaro, granchio blu o pizza Rossini? Il "crostaceo invasor" cucinato nel ristorante vicino alla maxi tavolata 2024 (già sold-out)

PESARO - Dal granchio blu alla pizza Rossini, a Pesaro ce n'è per tutti i gusti. La maxi tavolata per 2024 persone con 2024 pizze Rossini servite segna il tutto esaurito. «In poche ore - ha dichiarato il sindaco Matteo Ricci - i coupon per partecipare alla serata del 6 settembre sono terminati». Appuntamento alle 20 in viale della Repubblica, fronte Palla di Pomodoro, dove verrà apparecchiata la maxi tavolata a forma di 2024. Ognuno dovrà sedersi nel posto corrispondente al numero indicato sul coupon. «Non vogliamo lasciare fuori nessuno - continua Ricci - per questo chi non è riuscito a prenotare il suo posto potrà comunque raggiungerci in piazzale della Libertà, per partecipare alla foto di gruppo che scatteremo alle 22.

Il menù a pochi metri di distanza

La curiosità è che in un ristorante attiguo alla maxi tavolata, quello di Mario Di Remigio e Michele Poletti, parte la campagna nelle Marche per il consumo del Granchio Blu lanciata dal nostro ministro dell'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida. Lo ha annunciato il deputato di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli. «La presenza del granchio blu nel nostro mare sta diventando invasiva e può mettere in pericolo la sopravvivenza di altre specie marine - ha aggiunto -. Iniziando un consumo del granchio blu sulle nostre tavole e nei nostri ristoranti, come hanno fatto Mario e Michele che hanno inserito questo crostaceo nel loro menu del giorno».