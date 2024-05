Recanatese-Vis Pesaro atto primo per rimanere tra i professionisti: gli aggiornamenti in diretta (1-0)

RECANATI - Due giorni della verità. Quello di oggi è il primo. Doppio derby tra Recanatese e Vis Pesaro per sapere e per capire chi la prossima stagione sarà ancora tra io professionisti e parteciperà al campionato di serie C (con Ascoli e Ancona) e chi invece scenderà in serie D per giocare contro Samb, Vigor, Atletico Ascoli e Civitanovese.

Il pre partita al Tubaldi

Il regolamento

Alle ore 18 allo stadio Tubaldi il fischio d'inizio: i giallorossi partono con lo svantaggio di non aver difeso il quartultimo posto, lasciato ai propri rivali e che avrebbe permesso loro di avere un importante vantaggio, sia del fattore campo ma anche del doppio risultato a favore nella somma gol al termine dei 180 minuti. Ma adesso più di ogni altra cosa conta il cuore, conta la voglia di vincere, conta la fame.

La tribuna del Tubaldi

Le formazioni ufficiali

Primo tempo

Fa caldo al Tubaldi di Recanati. Tifosi della Vis presenti in massa, lo stadio recanatese tinto di giallo rosso e coreografia con maxi cartoncini distribuiti in tribuna.

3' parata di Neri sull'incornata di Melchiorri.

Primo angolo per la Recanatese.

Nella Vis in panchina gli esperti Tonucci (recuperato) e Valdifiori. Partita nervosa, tanti falli in questi primi minuti. Bene, a proposito di esperienza, l'impatto dell'ex Inter Obi abile a recuperare alcuni palloni caldi.

6' Ancora una parata di Neri con deviazione in angolo: conclusione di Lipari su taglio di Raimo. Recanatese subito sul pezzo, Vis che ancora deve prendere le misure.

Vis in attacco con l'islandese Karlsson supportato da Molina. Squalificato Nicastro. Per la Recanatese, invece, la coppia è quella confermatissima: Sbaffo-Melchiorri, esperienza, qualità e gol.

Al 25' il risultato inchiodato sullo 0-0. Calcio di punizione per la Vis dal limite: la battuta termina di un soffio sopra la traversa.

26' Meli rinvia su Molina che in semi spaccata riesce a impattare sulla sfera: la palla esce di un soffio. Vis vicinissima al gol, due volte, nel giro di 120 secondi.

32' Obi toccato duro alla caviglia. L'esperto calciatore nigeriano, 33 anni il prossimo 22 maggio, rientrava oggi dopo l'infortunio. Partita molto spigolosa. Mister Stellone manda a scaldarsi Rossetti.

40' Paratissima, in angolo, di Meli su Karlsson lanciato a rete: gioco fermo per un fallo in attacco.

41' Sul ribaltamente di fronte Recanatese in vantaggio con Melchiorri: cross millimetrico di Sbaffo e incornata chirurgica di Melchiorri (1-0).

47' Fine primpo tempo dopo 2' di recupero. Fino ad ora decide highlander Melchiorri.

Secondo tempo

Primo cambio della partita: nella Recanatese fuori Lipari, dentro Mazia