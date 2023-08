"La Rossini – Festival della pizza pesarese" imminenti prenotazioni e tavolate per celebrare l'evento

PESARO- Si apriranno domani (30 agosto) le prenotazioni per la "Maxi Tavolata" relativa all'edizione 2024 di "La Rossini – Festival della pizza pesarese". Posto gratuito e spettacolo in viale della Repubblica per celebrare l'evento culinario tipico rossiniano.

LEGGI ANCHE: Maxi tavolata per festeggiare Pesaro Capitale della Cultura: numeri da capogiro

Le prenotazioni

Servirà registrarsi e ritirare i coupon all’Info Point Pesaro2024 (in piazza del Popolo 7, da domani martedì 29 agosto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 19 ndr). Oppure, al gazebo Rossini2024 allestito in occasione della “MezzanotteBianca dei bambini” il 2 e 3 settembre in piazza del Popolo.