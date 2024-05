Sostanze anabolizzanti dalla Bulgaria per una valore di 4 mila euro. Nei guai un body builder di 33 anni residente a Pesaro per il quale l'uso personale, come giustificazione, non ha evitato al momento l'arresto (ai domiciliari) in flagranza di reato con l'accusa di commercio di sostanze dopanti.

Il precedente di Varese

Gli agenti lo attendevano al momento del ritiro del pacco. L'inchiesta è partita nei mesi scorsi dalla Procura di Varese, durante una indagine sull'acquisto di sostanze dopanti dall'estero. Non è la prima volta che quella Procura indaga su questo filone. Nel 2014 ci fu un maxi sequestro di oltre 100.000 dosi di sostanze dopanti destinate a un giro di circa 600 sportivi, con nove indagati e due arrestati.