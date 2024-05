Pesaro, ecco il cercatore della Palla di Pomodoro: perché stava setacciando la Piscina di piazzale della Libertà?

PESARO - È già stato ribattezzato "il cercatore della Palla di Pomodoro". Pantaloni tirati su e braccia al lavoro, immerse nella piscina rotonda di Piazzale della Libertà, come chi cerca i cannelli (o canolicchio che dir si voglia) in spiaggia. Chi era presente, ovviamente, l'ha fotografato.

Da lì è partita la domanda: cosa cercava? Se avesse solo voluto fare pulizia come il conte Alessandro Marcucci Pinoli ha fatto, giorni fa, nella piscinetta del Cascone di Valentino Rossi? Gesto nobile. E se stesse cercando qualcosa che aveva perso in precedenza? Forse. E se fosse andato, prosaicamente, solo a caccia di monete? Possibile, certo. Anche se lo specchio d'acqua che ospita la Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro, non è esattamente la Fontana di Trevi dove da 15 anni, grazie a un accordo periodicamente rinnovato con il Comune di Roma, la Caritas capitolina raccoglie monetine per una media di un milione e mezzo di euro all’anno usati poi per aiutare i poveri. Però qualche spiccio, anche a Pesaro, pur in tempi di magra, c'è.