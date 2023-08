Ancona, noleggio abusivo e barche in acque vietate: pioggia di multe dalla Guardia Costiera a Ferragosto

ANCONA - Quasi 230mila euro di multe, dove la parte del leone la fanno i verbali per irregolarità nel noleggio di imbarcazioni: è il riustato più eclatante del bilancio dei controlli operati dalla Guardia Costriera di Ancona durante il ponte di Ferragosto. Sono stati infatti elevati 60 verbali (con sanzioni per 220mila euro) a contrasto del noleggio abusivo di imbarcazioni.

A questi vanno aggiunti, a partire dall’11 agosto ben 32 verbali (di cui 11 nella sola giornata di Ferragosto) sono stati elevati dal personale operante per violazioni relative all’ormeggio/navigazione sotto costa, per navigazione in aree riservate alla balneazione e per mancanza delle dotazioni di sicurezza, per un totale di 7.300 euro di multe. Anche quest’anno è stato predisposto il consueto dispiego di personale e mezzi nautici, a cui si è aggiunta la novità di una moto d’acqua, la GC L20, fondamentale per l’accesso negli anfratti più critici del litorale della Riviera del Conero.

Durante il ponte di Ferragosto la Guardia Costiera ha compiuto 6 operazioni di soccorso sanitario, 2 di assistenza in mare ad imbarcazioni (con 6 diportisti coinvolti), un soccorso per un malore a bordo di un'imbarcazione ed ha parteciparo all'operaione di sbarco dei migranti dalla "Humanity 1".