Recanati, il mezzo agricolo distrugge la strada, il sindaco: «Il responsabile si presenti e paghi i danni»

RECANATI - La Polizia Locale sta dando la caccia ad un mezzo agricolo, ancora non identificato, che ha danneggiato gravemente con un profondo e pericoloso solco il manto della strada comunale di Recanati che collega via Urbani alla Statale 77, denominata Torrette. L'appello del Comune di Recanati è lapidario: «Il responsabile si presenti e paghi i danni per evitare ulteriori conseguenze»

Montecassiano, il mondo del ciclismo in lutto, l'ex poliziotto Attilio Giordano stroncato da un malore in casa

Dopo il sopralluogo gli operai del Comune sono intervenuti prontamente nella mattinata stessa per operare il completo ripristino del manto stradale con l’asfalto. «Purtroppo questi episodi accadono molto più spesso di quanto se ne parli sui giornali – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – per quanto possiamo intervenire in maniera programmatica nella sistemazione delle strade di campagna dove transitano pesanti mezzi agricoli, un comportamento del genere, oltre a peggiorare le condizioni delle strade rendendo pericoloso il passaggio di auto e pedoni, aggrava le spese di manutenzione straordinarie per il Comune a danno di tutti i cittadini».

La Polizia locale sta svolgendo le indagini per risalire al responsabile che ha provocato il grave danno e per evitare successive ulteriori conseguenze, invita quest’ultimo a presentarsi in maniera volontaria e a ripagare il danno effettuato attraverso l’assicurazione del mezzo agricolo.