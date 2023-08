MONTECASSIANO - Lutto a Montecassiano e nel mondo del ciclismo marchigiano. È morto a 74 anni Attilio Giordano, ex poliziotto e consigliere della società Velo Club Montecassiano. Di origini campane, l’uomo viveva nella frazione di Sambucheto. È stato colto da un malore l’altra sera verso le 22.30 nella sua abitazione, mentre era a letto. È stata la moglie Laura a dare l’allarme al 118, ma per il 74enne non c’è stato nulla da fare. I tentativi per rianimarlo sono rimasti vani.

Il dolore

Attilio Giordano lascia la moglie Laura, i figli Luca e David. I funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù di Montecassiano. Aveva lavorato nella Polstrada nella sezione di Macerata e nell’allora distaccamento di Porto Recanati. Amava il ciclismo, tanto che per anni è stata l’anima del Velo Club (ora faceva parte della società in veste di consigliere). «Era una persona straordinaria», dice Michele Bravi del Veloclub. La società si è affidata ad un post su Fb per ricordare il 74enne. «Con immenso dolore ci troviamo a vivere emozioni e momenti di profonda tristezza per un membro centrale e un punto di riferimento della società e di tutto il movimento ciclistico locale. Per tanti anni Attilio è stato un trascinatore del Velo Club Montecassiano, uno di quelli che stava sempre in prima linea, pronto a fare tutto ciò che andava fatto. Negli ultimi anni è stato al nostro fianco per accompagnare le nuove generazioni di affiliati e soci nel percorso di conoscenza e di crescita del movimento ciclistico marchigiano. Siamo certi che Attilio da lassù continuerà ad essere al nostro fianco, ieri, oggi e sempre», Lino Secchi, presidente del Comitato regionale Fci Maerche, ha scritto «Da qualche anno - era la colonna portante dell’organizzazione del gran premio San Giuseppe e delle altre gare organizzate dal Velo Club dopo la scomparsa dell’allora presidente Pallotto. Tutto il consiglio regionale è vicino alla famiglia in questo momento di grande dolore». Anche l’amministrazione comunale si stringe al dolore della famiglia.