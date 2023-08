CIVITANOVA - Giovane in difficoltà in mare, soccorsa da due bagnini. È finita all’ospedale per un controllo. Momenti di apprensione ieri pomeriggio, nel tratto di mare di fronte allo stabilimento balneare Santina, sul lungomare Nord di Civitanova. L’allarme è scattato poco prima delle ore 16.

Il racconto

«Una signora si è avvicinata dicendoci che c’era una ragazza in difficoltà in mare – ha raccontato Alessio Corona, bagnino della Cluana Nantes –. Così io e il mio collega Nicolò Boncori siamo partiti. Nicolò l’ha raggiunta a nuoto, io ho preso il pattino e sono andato verso di lei. Era una ragazza di 21 anni. La abbiamo tirata fuori dall’acqua, tremava ed era spaventata. Aveva bevuto un po’ di acqua. Nel frattempo è arrivata una ambulanza». La ragazza, straniera, è stata caricata a bordo del mezzo di emergenza e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposta ad un controllo. Fortunatamente, nulla di grave per lei, a parte un grande spavento. Sono stati momenti di preoccupazione, con i tanti bagnanti che affollavano in quel momento la spiaggia e che seguivano da terra le operazioni di soccorso. Un plauso per i giovani bagnini che hanno tratto in salvo la ragazza in difficoltà.

L’impegno

Sono stati tanti gli interventi di soccorso e di salvataggio svolti dai bagnini e dalle bagnine della Cluana Nantes, tra Civitanova, Porto Potenza e Porto Recanati, dall’inizio della stagione estiva. Lo scorso 11 agosto, a Porto Recanati, nel tratto di mare antistante lo chalet Annito e Figli, Stefano Scolastico, bagnino, insieme al nipote del titolare dello stabilimento balneare, un infermiere del 118 libero dal servizio, Luigi Zingaretti, e ad un bagnante con il brevetto da bagnino, ha tratto in salvo un uomo di 82 anni, in villeggiatura a Porto Recanati, che aveva accusato un malore mentre era in acqua, ad una quarantina di metri dalla riva. Pochi giorni prima, a Porto Potenza, Luca Parioli, bagnino ventenne della Cluana Nantes, aveva soccorso in acqua una donna albanese di 30 anni che era andata in panico. Fortunatamente non aveva bevuto acqua e non è stato necessario neppure l’intervento dell’ambulanza. A Ferragosto, invece, un uomo con il Sup ha lanciato l’allarme dopo aver visto una famiglia in acqua in difficoltà: c’erano anche due bambini. Immediato anche in questo caso l’intervento dei bagnini.