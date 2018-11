Aggredisce un automobilista â€‹e gli strappa dal polso il Rolex da 25mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA- Si avvicina ad un anziano che stava salendo in auto e lo aggredisce, poi gli strappa violentemente dal polso un orologio Rolex del valore di 25 mila euro. È caccia alla giovane ladra, che è scappata via di corsa per le vie del centro dopo aver messo a segno un colpo in pieno giorno. Nella giornata dell’altro ieri, intorno alle 18, un uomo di 80 anni si è presentato presso la caserma dei carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidata dal maggiore Enzo Marinelli, per denunciare quanto gli era capitato poche ore prima: era stato vittima di una rapina.